今年初開盤迄7月底共138個交易日，集中市場總成交值為37兆4,660.62億元，市場日均值為2,714.93億元，股票成交量週轉率為69.94％。康和投顧預期本周指數將在14,500-15,400點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：台積電供應鏈、跌深IC設計股、網通股、蘋果概念股、矽晶圓股、汽車零組件股、車用電子股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.金管會日前公布，6月底銀行、保險及證券商自營部投資國內外股票帳列金額達3兆1,367億元，而6月台股大跌近11.8％，金融業者逢低進場，尤其壽險業加碼逾600億元，券商自營部位增加180多億元，銀行也增加170億元以上，整體加碼近千億元。

2.美國聯準會如預期宣布升息3碼，連續兩個月大動作調升基準利率，鮑爾發言釋出鷹中帶鴿訊號，駁斥美國經濟有衰退疑慮，不排除9月還會再升息，但暗示往後升息腳步可能趨緩。

3.新台幣兌美元匯價上半年跌逾2元，保險局日前公布，若不扣增提外匯準備金及避險工具成本，前六個月壽險匯兌利益達2,137億元，是史上同期新高，壽險業上半年共提存1,228億元外匯準備金，6月底餘額達1,665億元，也是史上新高水位。

4.機械公會公布今年6月機械出口30.79億美元，較去年同期成長16.5％；上半年機械出口值為177.55億美元，較去年同期增加12.7％。