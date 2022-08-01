知名作家九把刀當年帶著自己的作品進軍大螢幕，2011年《那些年，我們一起追的女孩》，捧紅男、女主角柯震東及陳妍希，相隔10年，九把刀又與柯震東合作《月老》，在台灣創下2.5億驚人票房，並於今年度的台北電影獎拿下最佳導演、最佳男主角等大獎，柯震東更因此再度翻紅，眾人都好奇九把刀下一回將成為誰的貴人，答案似乎是本土嘻哈天團「玖壹壹」團長春風。

近期「雙喜臨門」奪獎又當爸的九把刀，除了忙奶娃外，仍持續寫作，電影拍攝計畫也正推進中，據《鏡週刊》報導，目前新片進度正進行到前置選角、勘景作業等，順利的話將於9月份正式投入拍攝工作，至於誰來演繹九把刀旗下的男主角，所有人都非常好奇，據可靠消息指出，已跟九把刀合作過3次的宋芸樺將再度擔任要角，而客串過他電影的春風，這回則是大躍進，擔任男主角。

而九把刀對於新片拍攝的細節保密到家，卡司部分只願透露有老班底和新夥伴，如今瘋傳的宋芸樺、春風組合，與他的「老班底加新夥伴」說法相符合，至於是他的哪部小說要翻拍成電影版，九把刀更是保密，甚至演員來試鏡都不知道自己是拍什麼樣的戲，只是接到角色類型指令，台詞部分不提供劇本，只給劇情無關的對白參考，而能參與的人也非常少，只有演員進場，經紀人得在外面等，面試官就是九把刀本人，整個試鏡主要是導演跟演員之間聊天，探看演員的特質是否跟角色相符，

事實上，九把刀曾吐露最想將《功夫》及《獵命師傳奇》搬上大螢幕，但兩者短期內都無法完成，也有粉絲推測是《哈棒傳奇》與《精準的失控》，會參與演出的春風對此也不知情，但他目前已為該角色訓練一個月了，雖演什麼還沒有具體輪廓，但角色類型跟春風本身相差很大，而《鏡週刊》詢問春風經紀人，他對於春風將演電影一事表達不置可否的態度，只表示目前不能透露春風的新工作內容。