國道3號柳營交流道從2014年啟用迄今，每天都有許多重車經過南316線（南81至市道165），導致路面車轍及破損，嚴重影響用路人安全。台南市長黃偉哲非常重視路平政策，市府工務局積極爭取前瞻計畫經費到位後，預計8月上旬進場改善該路段的西行車道，並於今年年底前完工，還給民眾平坦舒適又安全的通行道路。

市府指出，南316線於2011年拓寬開闢通車後，如今已成為柳營交流道通往柳營市區及柳營科工區的主要聯絡道路，承載著溪北交通、觀光及工業等產業命脈。鑑於南316線（南81至市道165）原為農路拓寬而成，經評估研判應為道路基底層承載力不足，導致每日南來北往重車輾壓，造成路面車轍變形。

市府工務局曾於2018年爭取前瞻計畫經費補助2700萬元，先完成南316線（南81至市道165）東行車道長約2.1公里的路面改善，道路基層採用剛性路面設計，歷經多年迄今路面使用狀況良好。

至於另一側的西行車道，儘管市府財源有限，工務局仍積極爭取中央經費挹注，並於今年獲交通部公路總局前瞻計畫同意補助4846萬7000元，計畫改善南316線（南81至市道165）西行道路，並採剛性路面工法，改善長度約2.1公里。

另外，南316線自南112線往西路段也將一併納入改善，改善長度約750公尺；目前工務局已辦理訂約程序及相關計畫審查作業中，預計8月上旬開始施工，今年底前完工。