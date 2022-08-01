傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）球員時代橫行禁區無人能擋，根據張伯倫本人所說，唯一把他打服氣的只有比爾羅素（Bill Russell）。張伯倫擁有單場獨得100分的歷史紀錄，無與倫比的體格和力量，但是稱霸聯盟拿下11冠的卻是身高和得分能力都相對平凡的比爾羅素。

張伯倫曾在Ann Liguori的訪談中提到，如果要他選擇一位史上最佳中鋒，他選比爾羅素。「因為他是完整的籃球選手，我目前認為他在我之上。他幫助球隊贏得更多，這方面他遠勝於我。庫西（Bob Cousy）告訴我，就算你得分、助攻、籃板都贏過他，但羅素可以讓隊友變得更強、他不是單打獨鬥的球員。」

1961-62球季，張伯倫締造場均50.4分的歷史紀錄，率領費城勇士殺進總冠軍賽，但在7場大戰之後敗給比爾羅素的塞爾提克。該季的羅素只有場均18.9分，搶籃板也不如張伯倫。

不過張伯倫解釋，這只是因為羅素把得分機會讓給隊友，假設他自己轉去塞爾提克就無法打出那樣的成績，因為張伯倫自己擅長得分，也需要隊友傳球，沒辦法像羅素那樣讓隊友發揮所長。張伯倫不相信有人單挑比自己強，但籃球是團隊競技，他指出在這方面沒人做得比羅素更好。同時張伯倫語帶保留地說，他每隔一段的想法都會改變，他只是「現在受訪的這個時候」剛好覺得羅素是最強的。