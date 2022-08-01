身為2009年選秀狀元的布雷克葛瑞芬，如今已經成為自由球員，且沒有任何球隊想跟他簽約，當被問到自己為何淪落到這種地步，葛瑞芬不禁坦承自己相當後悔去年3月被活塞買斷之後，馬上選擇加盟籃網決定，「當時杜蘭特告訴我想奪冠就來籃網！」

「沒有事情是完美的，即使看起來很強大的球隊，也不一定有辦法奪冠，」布雷克葛瑞芬說，「我們有杜蘭特這名世界最好球員，但我們球隊體系很糟糕，基本上根本沒有一套正常的輪替陣容，我們就是靠著先發球員打滿全場就對了。」

「當時杜蘭特告訴我，想要爭冠就來籃網，大家應該知道，我渴望可以拿下總冠軍，」葛瑞芬表示，「但是加盟籃網之後，我發現自己根本摸不到球，我在今年很早的時候就被教練團排除在輪替名單之外，我就是一名板凳席上看戲球員。」

也難怪布雷克葛瑞芬如此後悔，畢竟他在上季不僅上場時間(17.1分鐘)創下生涯新低，場均6.4分、4.1籃板與1.9助攻也是生涯最差，幾乎完全打壞了他的行情，也讓這名昔日擁有「幹籃哥」封號的內線悍將，落到沒球可打窘境，只能說他當時做錯了選擇。