5、6月是股東會旺季，也是股權爭奪戰占據媒體版面的熱門季節，有市場派進攻公司派，也有宛如鄉土八點的家族內部父子、母女、翁婿、兄弟內戰。曾在幕後參與大同等多場轟動市場的股權爭奪新聞的策略顧問公司果磊行銷執行長葉天濃直言，台灣企業圈愛談公司治理，股權爭奪戰雙方也愛高舉公司治理旗幟讓己方師出有名，媒體也愛將上市公司股權爭奪戰當案例作為公司治理的一堂課，公司治理也包含股權結構控管，也一定是公司治理出了問題，才衍生出外部市場派，或內部改革派得以擁有一定比例股權，發難啟動股權爭奪戰，「當股權爭奪戰浮上檯面，公司治理只是借題發揮的議題之一，法律、輿論與資金3大攻防才是重點。」

葉天濃從近5年經手多場重大股權爭奪戰內幕角度分析，經營權的決戰日往往定在股東會董事改選日，往前推算，長則半年短則兩三個月間的肉搏戰期間，雙方為取得多數席次、掌握較多股權，肯定手段盡出。在一九九○年代以前，經營權之爭不時爆出黑道圍事，亮刀槍、火拚，職業股東零秒出手倒墨汁進投票箱等火爆場面，現在「黑衣人」頂多「維持現場秩序」，讓議事程序照著「劇本」走，藉防疫擺迷宮陣，拖延對方人馬入場時間趁機發動臨時動議、變更議程，或發動法條剔除、凍結對方爭議股權的投票權等等。

「法律團隊與媒體策略團隊是一場股權爭奪戰中的基本陣形。」熟悉公司經營權爭奪戰的恆昇法律事務所營運長林俊儀律師指出，律師團在股權爭奪戰中扮演至關重要的決策角色，找出「金管會裁罰紀錄」、「有疑慮有爭議之股權」與「不當取得之股權」等破口，藉由按鈴申告、輿論戰炒高媒體、民代、主管機關甚至司法單位的關注，透過媒體輿論的交火，瞄準弱點、加強攻擊，就有機會在股東會前「打殘」甚至「完封」對方。一本《公司法》，市場派與公司派都能各取所需進行攻防，持有一定股權的市場派能依《公司法》發動臨股會讓股東會鬧雙胞，公司派也能用《公司法》加上議事規則，用中資、學經歷資格不符等理由，剔除市場派提出的董事名單，直接把市場派完全隔絕在外。

這幾年，可以看到股權爭贏戰中不乏自帶流量的名嘴網紅，在各陣營擔綱職業股東大鬧股東會，或在財經節目「置入」，在社群論壇裡動員「網軍」，在大樓前掛傷害不大，但侮辱性極強的扛棒等等怪招。

恆昇法律事務所營運長林俊儀律師。(圖／果磊提供)

一般來說，股權戰兩個最花錢的時期，分別是前期披著外資或散戶的外衣偷偷蒐購股權的「海戰」，以及決戰前夕雙方砸重本收委託書的「陸戰」這兩個階段，有的挑戰者本來來勢洶洶，但其實外強中乾，用融資手段背負龐大的資金壓力打經營權戰，就有機會透過法規議事的隔空鬥法與輿論的「空戰」，將對方「拖」倒不攻自垮。近年也有案例是雙方都不想撕破臉，又要承受荷包大傷、血戰到底的結果，發動股權戰不是為了最後的輸贏，而是一種「以戰逼談」的策略，讓自己有機會坐上談判桌。葉天濃點出「股權戰背後的資金實力也重要，雖然在《公司法》、議事規則和輿論戰中各種層出不窮的怪招下，拳頭大的不一定贏，但勝算確實比較高。」