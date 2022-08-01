民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議未解，台大第一任社科院長許介鱗日前發表看法，呼籲教授們拿出學者良知，引發外界注目。許介鱗門下「沒有學位」的學生、立委高金素梅，大讚老師發出了正義之聲，前台北市議員羅智強也認同地說，「這才是真正的學者風骨」。

許介鱗近日喊話，為了捍衛台大社科院名譽，期盼教授們拿出學術良知， 同時秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對、處理論文抄襲風波。他提到當年在院長任內，把三民主義研究所改名為國家發展研究所，期盼能成為國培育英才之中心，且學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者、要監督政府，絕不能成為廉價的御用學者。

看完此呼籲，高金素梅在臉書分享，學界政界的共同沈淪讓許介鱗痛心疾首，去年她幫許過生日時，對方禁不住傾訴政治路上的挫折與失望，還不疾不徐地拿出親筆書寫的德川家康「東照宮遺訓」，一字一句唸給她聽。

談到兩人淵源，高金素梅說，很榮幸許介鱗退休後仍收了她，自己因此成為對方門下「沒有學位」的學生。羅智強則對此回應，「『學位』僅僅是『學識』的證明，而非『學識』本身。許介鱗院長近日發出正義之聲：『台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協！』這才是真正的學者風骨」。