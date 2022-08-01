楠梓產業園區預計8月7日動土，將在區內投資設廠的台積電受邀參加動土典禮。台積電今天表示，高雄廠將於今年動工。

媒體報導，台積電進駐高雄楠梓產業園區投資案，確定將在8月7日動土，總統蔡英文將專程南下參加。高雄市政府將打造高雄成為半導體產業聚落。

台積電今天對此表示，公司有受高雄市政府邀請參加楠梓產業園區動土典禮，高雄廠將依規劃於今年動工。

據台積電規劃，將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。（編輯：趙蔚蘭）1110801