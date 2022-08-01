2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽新北站，7月31日在淡水老街旁的黃金水岸完成北區男子組第五回合及女子組第二回合賽事，兩組別分別由台中夢想家青年及新北國泰登頂，兩隊都是本季首度奪下單站冠軍。

有新北市政府、新北市議員陳偉杰在活動及場地上的大力協助，聯盟賽連續兩年在風光明媚的淡水金色水岸進行賽事，出捷運站就能步行抵達，球場以觀音山為背景，整日賽事搭配著河畔美景、迷人夕照及夜景風光，還能享受老街美食，吸引大批民眾駐足觀賽，一同感受賽事的熱力。

女子組本賽季共8隊參賽，匯集國內WSBL國泰、電信、台元好手以及UBA明星球員，也有不少中華隊國手在其中，使今年女子組賽事精彩度大大提升。上月初在台北市信義區香堤廣場開打的第一回合賽事就打得火熱，本站賽事依舊精彩，頻頻上演學姐、學妹廝殺的戲碼，無論場上、場下氣氛都相當熱絡。

原效力於WSBL台電的陳孟欣、劉昕妤，新球季將轉披國泰戰袍，昨天也在3X3.EXE聯盟賽搶先以「新北國泰」球員身份亮相，與學姐陳薇安、韓雅恩搭檔，一路殺進冠軍賽，面對有3X3亞洲盃國手陳芷英在列的台北天淨（陳芷英、彭曉彤、羅培甄、蘇嘉嫻），新北國泰最終由學姐韓雅恩拿下8分領軍，率隊以19比10打下勝利，帶走女子組第二回合冠軍，韓雅恩榮獲MVP。

男子組同樣激烈，由義守大學球員組成的台中夢想家青年（戴偉、劉承彥、王正文、余祥平）連續兩站爭冠，本站冠軍賽對上今年加入的新兵龜山SHOP.COM（劉靖、劉揚、陳俊軒、林呈宇）。台中夢想家青年在比賽後段靠著戴偉、余祥平聯手在外線飆進五記兩分彈轟炸對手，最終以21比16逆轉收下勝利，今年首座單站冠軍入袋，單場送出3顆關鍵外線的余祥平抱走MVP。

今年北區男子組進行完五回合賽事（含跨區賽），共有4支隊伍曾奪下單站冠軍，僅台中建國塑膠兩度登頂，可見競爭之激烈。3X3.EXE聯盟賽本季已陸續在台中市政府廣場、台北信義區香堤廣場、桃園藝文廣場及淡水金色水岸等國內知名景點進行賽事，下一站將前進府城，於8月6日在台南南紡購物中心進行南區男子組第四回合比賽。

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