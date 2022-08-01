基隆1名高姓男子於熱炒店喝酒後搭計程車返家，下車時發現司機少找他120元，便騎車狂追，2人因車資糾紛爆發衝突，司機便以高男「酒駕」為由報警，最終高男被依駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之情形，處有期徒刑2月。可上訴。

據判決書指出，高男於110年8月在熱炒店與友人喝酒聚餐，結束後高男搭計程車返回住處，怎料下車時，高男發現司機少找他120元，朝司機大喊：「你少找我錢」，又將零錢扔向計程車保險桿，見司機仍未停車後，高男便酒駕騎車追上找司機理論。

高男認為司機涉嫌詐財，2人因車資糾紛爆發口角衝突，司機便以高男酒駕為由報警，經警方對高男實施吐氣酒測後，酒測值高達每公升0.49毫克，依公共危險、妨害自由罪嫌，將人移送法辦，而後續高男告司機詐欺、妨害自由等，而此案遭檢方訊後以不起訴處分確定。

法官認為高男明知酒後駕車在道路上行駛，對一般往來之公眾及駕駛人自身均具有高度危險性，竟為追及司機之計程車，以討回「公道」為由，不惜酒後駕車，既漠視自身安危，更枉顧公眾安全，考量他無犯罪紀錄，也未造成事故，依駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之情形，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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