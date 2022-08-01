記者1日清晨直擊航警及時攔下一位前往柬埔寨求職的旅客，男子不斷強調此行是上帝給的機會，員警反駁遇到我們才是上帝最好的安排。（陳麒全攝）

記者1日清晨直擊航警及時攔下一位前往柬埔寨求職的旅客，男子不斷強調此行是上帝給的機會，員警反駁遇到我們才是上帝最好的安排。（陳麒全攝）

記者1日清晨直擊航警及時攔下一位前往柬埔寨求職的旅客，男子不斷強調此行是上帝給的機會，員警反駁遇到我們才是上帝最好的安排。（陳麒全攝）

航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，在國境建立最後一道防線。（陳麒全攝）

航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，在國境建立最後一道防線。（陳麒全攝）

航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，在國境建立最後一道防線。（陳麒全攝）

航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，在國境建立最後一道防線。（陳麒全攝）

航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，在國境建立最後一道防線。（陳麒全攝）

近日新聞不斷爆料露出台灣民眾遠赴柬埔寨、緬甸工作，卻遭詐騙的事件頻傳，警政署長黃明昭特別重視，指示航警局與刑事局在桃園機場共同執行國人遭詐騙出國至柬埔寨人口販運案，編排關懷提問與攔阻勤務，記者1日清晨直擊航警及時攔下一位前往柬埔寨求職的旅客，男子不斷強調此行是上帝給的機會，員警反駁遇到我們才是上帝最好的安排。

航警局刑事大隊與刑事局國際科1日清晨在飛往柬埔寨金邊的航班旅客報到櫃台前，執行編排關懷提問與攔阻勤務時，發現一名蘇姓男子拿著機票，注視員警舉牌的防詐騙標語，員警上前關懷提問，在員警拿出報導剪報和影片苦口婆心勸說下，蘇男總算放棄搭機，及時攔阻憾事發生。

從高雄來的蘇姓男子表示，他在求職網站投遞履歷，幾天後接到一位名叫「芳芳」的女子來電，邀請他去柬埔寨賭場工作，並說目前有荷官的職缺，除了「包吃、包住、包機票」外，不但薪資高，還有分紅抽成，讓他非常心動，和家人討論後，雖有疑慮，但芳芳一直來電邀約，並表示自己也同是基督教教友，不會欺騙他，這是上帝給蘇男的機會，要他好好把握，讓蘇男最後不顧家人和教友的勸阻，拿著對方寄來的單程機票，準備前往柬埔寨求職。

航警在執行宣導勤務時，看到辦完登機手續蘇男，職業性的警覺有異，上前關懷提問，發現蘇男應該是被詐騙集團高薪工作欺騙，拿出新聞報導剪報和影片，勸說蘇男取消行程。過程中蘇男不信警方，直說對方買好單程機票，也安排了人在金邊機場接機，一切都準備就緒，高薪優渥的工作正等著他過去，還說這是上帝給他的機會，他要好好的把握，不可以錯失。

航警在實證案例都無法改變蘇男心意下，也採懷柔方式，告訴蘇男「是不是上帝給你的機會我不知道，但是在你辦完登機證還碰到我的情況下，一定是上帝最好安排」，最後在現場航警不斷地苦口婆心勸說下，蘇男總算放棄搭機。

航警局表示，自7月20日至8月1日期間，防詐騙編排關懷提問與攔阻勤務攔截旅客計17人，其中本局主動攔阻成功計8人，航警局會持續勤務，盡力攔阻國人遭詐騙到國外憾事發生，也呼籲國人對於國外「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」，以及「包吃、包住、包機票」等東南亞詐騙，應小心謹慎。