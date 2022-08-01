周一亞洲早盤國際原油價格下跌，投資人準備迎接本周石油輸出國組織（OPEC）和其他主要產油國官員就產量調整召開會議。

目前布蘭特期油下跌0.7%，報每桶103.25美元。紐約期油目前跌約1.1%，報每桶97.50美元。

由於投資人的風險偏好回溫，兩期油合約上周五均大漲逾2美元/每桶，但月線仍連續第2個月收黑，為2020年以來首見，市場擔心通膨飆漲和利率攀升導致經濟陷入衰退，進而削弱燃油需求。

澳盛銀行表示，英國司機的加油量正在減少，而汽油需求仍低於5年來同期均值。路透社調查的分析師因此將2022年布蘭特原油平均價格預測調降至每桶105.75美元，將美國WTI期油平均價格預測調降至101.28美元，為今年4月以來首次下修油價預測。

由石油輸出國組織與俄羅斯等主要產油國組成的OPEC+，將於周三開會決定9月的產量安排。

路透社調查的8位OPEC+消息人士中，有兩位透露將在8月3日的會議上討論在9月「適度增產」，但其他人則表示產量可能維持不變。

美國總統拜登上個月造訪沙烏地阿拉伯，RBC Capital分析師Helima Croft表示，雖然拜登總統這趟沙國行程並沒有立即成果，但我們認為沙國將持續逐步增產作為反饋。

在其他消息方面，根據科威特日報Alrai報導，OPEC新任秘書長Haitham al-Ghais周日重申，俄羅斯加入OPEC+對於供應協議能否成功至關重要。此外，根據油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）提供的數據，美國石油產量持續攀升，7月鑽機數量增加11座，為連續第23個月增加，創下紀錄。