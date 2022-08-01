針對內政部次長陳宗彥針對新竹棒球場事件表示「把體育發展當作政治炮火，大可不必」之說，國民黨新竹市長參選人林耕仁1日表示，這就是民進黨典型的「台北看天下」思維，不接地氣，完全與民意脫節。

林耕仁今天上午持續深入東區科學園區周邊社區，用行動爭取支持，他先針對民進黨市長參選人沈慧虹提出的「青創勇氣金」協助青年政見提出看法，他表示，單純發錢是上個時代的做法，未來市府要在「空間、資金、輔導」三管齊下，讓新竹成為所有創客夢想落地的實驗場所才更完整。

他認為要扶植青創，未來市府要在既有基礎上，成立「新竹未來創力坊」，提供創客人才培育、創業人才與社群交流、新創事業業師諮詢與輔導課程，在「空間、資金、輔導」三管齊下，市府可以提供中小企業貸款利息補貼、規畫增設創業空間及輔導措施、並舉辦展售招商博覽會協助異業串接，讓新竹成為所有創客夢想落地的實驗場所。

而陳宗彥針對棒球場事件說「把體育發展當作政治砲火大可不必」。林耕仁則不以為然，認為這就是民進政府典型的「台北看天下」思維，不接地氣、完全與民意脫節。

他說，新竹棒球場有部分興建經費來自中央前瞻預算，棒球場未驗收就開放、造成球員受傷、民怨沸騰，中央不督促地方政府公布真相、不咎責到底由誰下令、不要求林智堅、沈慧虹兩位「落跑2人組」扛起責任，反而把認為政府應該扛責的社會意見，當作是政治攻擊，這就是「完全執政、完全卸責」的態度，人民絕對不會認同。

此外，立委高虹安宣稱成功爭取新竹棒球場WBC官方場地引發正反熱議。林耕仁說，關於WBC場地問題，這部分應該要詢問市府的主管機關，有沒有接到官方還是民間的通知，申請關於新竹棒球場的使用或是借用，抑或是僅止於爭取辦理方的討論階段，應該就可以釐清。

然而林耕仁也質疑執政黨對於新竹棒球場的問題監督似乎非常少，新竹棒球場花了高額的經費，承載的是新竹市的榮耀和球迷的期待，應該不分朝野都要來監督才對。