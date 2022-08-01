隨著低壓帶靠近，全台天氣變的不穩定，部分地區預估會有短陣陣雨甚至雷陣雨，有助於高溫下降，讓用電量逐漸減少，不過，烏雲也讓太陽光電發電效率降低。根據台電預估，1日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,920.0萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。

根據台電網站顯示，1日預估最高用電3,920.0萬瓩，最大供電能力有4,199.2萬瓩，預估尖峰備轉容量400.7萬瓩，預估備轉容量率7.12％，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。