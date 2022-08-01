隨著低壓帶靠近，全台天氣變的不穩定，部分地區預估會有短陣陣雨甚至雷陣雨，有助於高溫下降，讓用電量逐漸減少，不過，烏雲也讓太陽光電發電效率降低。根據台電預估，1日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,920.0萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。
根據台電網站顯示，1日預估最高用電3,920.0萬瓩，最大供電能力有4,199.2萬瓩，預估尖峰備轉容量400.7萬瓩，預估備轉容量率7.12％，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。
隨著低壓帶靠近，全台天氣變的不穩定，部分地區預估會有短陣陣雨甚至雷陣雨，有助於高溫下降，讓用電量逐漸減少，不過，烏雲也讓太陽光電發電效率降低。根據台電預估，1日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,920.0萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。
根據台電網站顯示，1日預估最高用電3,920.0萬瓩，最大供電能力有4,199.2萬瓩，預估尖峰備轉容量400.7萬瓩，預估備轉容量率7.12％，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。