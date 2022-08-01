迪士尼的動畫電影《小美人魚》是大家的童年回憶，其中令人印象深刻的反派烏蘇拉也成為廣為人知的角色，但在30日驚傳為烏蘇拉配音的女性配音員帕特卡羅爾(Pat Carroll)去世，享壽89歲。

據外媒報導，帕特卡羅爾因為肺炎在馬薩諸塞州科德角去世，享壽89歲，她的女兒克里·卡西安（Kerry Karsian）說向《好萊塢報導》證實了她的死訊。1989 年，卡羅爾擔任烏蘇拉在迪斯尼動畫電影小美人魚，表演知名的反派曲目「Poor Unfortunate Souls」，因此聞名。

卡羅爾事業非常成功，她曾經在採訪中提到她非常喜歡烏蘇拉這個角色，她後來在其他形式的媒體中重新扮演了這個角色，包括《王國之心》系列視頻遊戲、衍生電視連續劇、迪士尼+系列《米老鼠的奇妙世界》、以及各種迪士尼主題公園的景點和表演，以及在直接視頻續集《小美人魚 II：重返大海》中為烏蘇拉的妹妹莫甘娜配音。

Pat Carroll, the voice of Ursula in ‘The Little Mermaid,’ has sadly passed away at age 95. pic.twitter.com/pq2lQ1Lp4B — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2022

在她的整個職業生涯中，卡羅爾憑藉喜劇小品 Caesar’s Hour 獲得了艾美獎。她不但在戲劇方面頗有名聲，卡羅爾還出現在各種遊戲節目中，其幽默和古怪的個性深受觀眾和主持人的歡迎，卡羅爾的職業生涯獲獎無數，曾贏得格萊美獎、艾美獎和多項戲劇作品的讚譽。