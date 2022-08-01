康霈生技1日宣布，局部減脂標靶新藥CBL-514的臨床2a試驗數據，在國際醫美權威期刊ASJ（Aesthetic Surgery Journal）發表。

康霈表示，CBL-514可精準促進局部脂肪細胞凋亡且無後遺症，效果優於現有注射劑與醫療設備，已在美、加、歐盟、日、韓、中國大陸等數十國取得多項專利，預計明年完成二期雙盲試驗。

根據勤業眾信2021年市場調查指出，2026年全球局部減脂、體雕等醫美手術和非手術療程市場規模，預計可達420億美元，2030年將突破千億美元。

霈指出，CBL-514注射劑屬小分子新藥，透過專一性誘導脂肪細胞凋亡，如同標靶治療可精準減少注射部位的皮下脂肪，不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也沒有注射部位的限制，只要局部麻醉後即可注射。

ASJ發表的Ⅱa臨床試驗成果，將CBL-514注射在總計43名受試者腹部，以評估不同劑量對於腹部皮下脂肪的局部減脂療效、安全性和耐受度。試驗結果顯示，CBL-514中、高劑量組在主要和次要療效指標皆達顯著統計差異，可顯著減少治療部位皮下脂肪體積（p<0.00001）與厚度（p<0.0001），且高劑量組療效顯著優於低劑量組（p<0.01），大多數受試者僅有輕微到中度的注射部位不良反應，藥物安全性與耐受度良好，沒有後遺症。

CBL-514目前正在美、澳繼續進行二期臨床試驗，預計2024年申請全球多國多中心的三期臨床試驗。此外，CBL-514今年2月已取得美國FDA核准執行治療罕見疾病竇根氏症的二期臨床試驗，將在今年8月開始收案。