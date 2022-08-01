育兒補助新制今天上路！副總統賴清德表示，孩子就是台灣的未來，無論是自己帶或託給別人帶，都能享有育兒福利，「0到6歲國家跟你一起養，讓我們與你一起守護下一代」。​

賴清德在臉書表示，為了給每個家庭更多的育兒支持，實現蔡英文總統的承諾，讓國家成為家長們的神隊友，從8月起，育兒補助政策加碼擴大！​

在「加津貼​」方面，他說，育兒津貼將從每月3500 元提高至5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上調高為每月7000元，同時托育補助也再增加1500元。​

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在「減負擔​」方面，讀公共化、準公共幼兒園，就學繳費金額再減免，每月最多只要3000元，低收及中低收入家庭子女則免費，由國家幫忙負擔。​

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他強調，孩子就是台灣的未來，無論是自己帶或阿公阿嬤帶、請保姆、送托嬰中心、上幼兒園，都能享有育兒福利，讓我們一起守護下一代。​政府也會繼續努力，打造下一代更幸福的成長環境！