馮姓女保險經紀人與藝人周渝民(仔仔)的老婆喻虹淵是好友，她利用仔仔夫妻買每期684萬儲蓄保險的機會，以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢、預繳有優惠等理由，騙了3447萬多元，去年底喻女發現後報警，台北地檢署依詐欺罪將馮女起訴，並請求法院沒收未扣案的不法所得。

檢方起訴指控，擔任保險經紀人的馮女利用與喻的朋友關係，在2018年與周渝民簽定6年期的儲蓄險保單，要保人及被保險人都是周男，由喻女以名下帳戶每期自動轉帳繳納保費684萬7995元。

2019年馮女向喻虹淵誆稱，鉅額轉帳繳款，可能引起國稅局查稅，也可能會被金管會誤認在洗錢，說服對方改以現金繳費，喻女在2019年5月、6月間，分2次在銀行門口把保費交給馮女。

2020年4月，馮女又以保險公司通知要提前繳費為由，騙走第3期現金保費，之後又佯稱預繳第5、6期保費，可獲得優惠折扣，共騙走3447萬4745元；喻虹淵在去年10月收保險公司的催繳通知才知受騙，報警處理。