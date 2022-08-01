台泥(1101)正式成為氣候組織CLIMATE GROUP EP100會員，是台灣首間加入EP100能源效率提升的大型製造業，亦為全球第4家通過EP100審核的水泥公司。台泥承諾所有水泥廠導入ISO50001能源管理系統及目標2040年能源生產力相較2016基準年提升50%。

台泥張安平董事長指出，21世紀是能源的世代，產業界應該探討能源效率，若能源效率不夠，就要想辦法讓能源效率往上提升，檢視產業自身的能源效率能否與世界匹敵。面對全球碳排放量高漲及能源轉型，提升產業能源效率為重要關鍵。目前全球總計122家企業共同承諾EP100，國際水泥公司包含Dalmia Cement、UltraTech Cement、Yanbu Cement Company皆為承諾會員。

台泥目前兩岸所有水泥廠已通過ISO 50001認證，並制定節能策略，100%水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。2022~2023年台泥將陸續投入多項能源效率提升的更新改造工程，包括蘇澳廠投入新台幣9億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由13度增至29度，發電效益提升超過1倍，以及蘇澳廠、和平廠分別投入1.34億元和3.82億元進行熟料冷卻機的更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低1.2公斤，總計將可減少3,139萬度/年外購電力及9,760噸/年耗煤量，約相當減少3.72萬噸二氧化碳排放，等同約310萬棵樹的減碳量。面對化石燃料對地球的衝擊，台泥積極尋求替代燃料，如廢木屑、廢木材、農業剩餘資材等生質燃料以及固體再生燃料(SRF)。

EP100與RE100、EV100為目前國際重要之三大永續倡議。EP100 ( Energy productivity；能源生產力)，2016年由英國氣候組織 Climate Group與節能聯盟(Alliance to Save Energy) 共同發起，支持更智能、更有效率地使用能源來提升生產力，並要求所有承諾成員每年提出年度節省能源報告，具體降低溫室氣體排放加速邁向潔淨經濟。

台泥朝向低碳水泥、資源循環與綠色能源，三大核心事業推展永續藍圖，依循聯合國永續發展指標，跨界串聯永續夥伴，推動EARTH HELPER永續倡議，呼籲節能、減碳與慢活，共享地球的基本生活態度，迎向2050淨零排放目標。