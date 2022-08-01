民進黨桃園市長參選人林智堅正深陷論文門風暴，儘管已數度說明，暫時仍未能消除外界疑慮。而國民黨台北市議員徐巧芯近日翻出林智堅當年考取台大國發所的入學考題，可看到前總統馬英九被列進2道題目中，讓她狠酸，「100%相信林智堅是靠真實力考上的。」

徐巧芯今（1）日發文表示，昨看到PTT鄉民們討論102年學年台大國發所錄取的學生名單，其中包含時任立委的屏東縣長潘孟安、時任民進黨發言人的立委林俊憲、「卡神」楊蕙如、時任民進黨新竹市議員的林智堅以及現任新北市議員黃俊哲。

這份學生名單，讓鄉民們笑稱，「這是不是綠營所？」但徐巧芯指出，自己看了該年考題以後，「100%相信他們是靠實力考上的！」

從徐巧芯po出的題目中可發現，當中有2題提及馬英九，如「最近馬政府的政策出現許多爭議，請選擇您認為最有爭議的一項政策，回答下列問題。」「馬總統近來曾說人口是國安問題，請說明我國主要人口問題有那些。」

看完徐巧芯po文後，有網友笑說，「罵馬英九哪個綠營不會？」「所以不論時空環境，自己做不做得到，只要批馬就起碼及格了？」資深媒體人朱凱翔更諷刺道，「是國發所考試啊？還以為是天下第一武鬥大會咧！」