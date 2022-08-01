台灣好手張育成本季首度站上兩成打擊率，光芒對戰守護者系列賽最終戰，張育成擔任先發游擊手打第7棒，在4局下半擊出安打，另外獲得1次四壞保送，總計2打數1安打，正式讓打擊率突破兩成。目前張育成打擊率0.205、整體攻擊指數0.552。然而光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）表現失常，守護者以5比3獲勝。

麥克拉納漢是現在美聯第一強投，此戰他開賽被連敲兩支安打，第2局更是荒腔走板，投了四壞保送與觸身球，遭到守護者進佔滿壘，單局失3分。

張育成一壘安打。（MLB台灣臉書）

光芒2局下即刻反擊，帕雷德斯（Isaac Paredes）二壘打開路，張育成四壞球上壘，在隊友的奎恩（Roman Quinn）二壘打、崔志萬的內滾護送之下回來得分。4局下帕雷德斯又是二壘打，這回張育成擊出了右外野平飛安打，但是只夠讓帕雷德斯跑到三壘。最後是崔志萬的高飛犧牲打攻下追平分。

麥克拉納漢在第5局再度恍神，又投兩個四壞保送還被盜三壘（捕手也沒發現），在對方滿壘時退場，接手的湯普森（Ryan Thompson）被打兩分，責失算在麥克拉納漢頭上。總計麥克拉納漢4.1局失5分、被敲7安吞下第4敗（10勝），是他本季最糟先發，自責分率漲到2.07。另一方面，張育成加盟光芒之後累積0.323打擊率，攻擊指數0.731，超越他上季的生涯最佳成績，讓本季打擊率首度突破2成。