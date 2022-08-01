為降低全球暖化，發展綠色能源刻不容緩，國立中山大學化學系教授陳軍互的團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，從西子灣的海水成功轉換出「氫氣」。該技術擁有高活性、低成本特性，達到民生實用階段，研究成果也榮登國際頂尖期刊美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）。

全球夏天不斷突破高溫紀錄，俄烏戰爭也凸顯歐洲在天然氣等能源需求與民生經濟的兩難，為減少使用石化燃料，降低全球暖化與環境問題，發展乾淨且可再生的替代能源刻不容緩。

研究團隊表示，工業活動亟需氫氣作為原料，例如作為製作氨、雙氧水及甲醇的原料、火箭燃料、以及提煉金屬時的還原劑等。相較於其他再生能源電力，氫氣能更有效地保存綠能，電解水產生氫氣可作為再生能源儲能解決方案之一。

不過，國際能源總署（International Energy Agency IEA）報告，綠氫只占全球氫產能不到 0.1％，主要是生產成本太高，每公斤高達3至7.5美元。

為了讓氫氣的生產成本進一步降低，達到民生實用階段，研究團隊長期開發以地殼含量豐富的元素，如鐵、鈷、鎳等來設計催化劑，致力以低成本優勢取代貴金屬鉑、釕、銥等催化劑，讓氫能更普及。研究團隊使用鐵與錳兩種元素研發出新型催化劑，成本僅為貴金屬的千分之一甚至更低。相較於常用的鎳催化劑，新型催化劑活性提高了4.6倍，電力轉換效率更好，意即產出等量的氫氣所需的耗電量更少，大幅降低電力成本。

陳軍互強調，新型催化劑能穩定電解海水而不受到腐蝕的困擾，團隊已取用西子灣的海水並成功且長效地轉換成氫氣。新技術也長期獲科技部、中山大學及產業單位累計超過千萬元的研發支持，目前已經與台灣知名企業與學研單位進行一系列產學合作，未來將朝向更高的能源轉換效益邁進，持續降低電力成本負擔，讓人類所使用的能源更加環境友善。