高雄一名男子平日身體健康，但每到夏天工作旺季時，總習慣來杯冰冷的手搖飲或冰品消消暑氣，沒想到到醫院就診才發現右腦血管已梗塞。今年夏季氣溫不斷飆高，新聞報導也傳出不少藝人、知名人士中風的消息。中醫師提醒，雖然冬天低溫易造成中風，但其實夏季室內外的溫差轉換，更是中風的高危險因子。

45歲的男子平日健壯，也有運動的習慣，但每每到了夏天，就習慣以冰涼的手搖飲或冰品解暑，配合工作旺季，更有晚睡、熬夜的習慣，偶爾出現口腔破、腹瀉，也不以為意；直到日前起床時，突然發現左手擠牙膏沒力氣，漱口還會漏水，趕緊到醫院檢查，沒想到就診時發現右腦血管已梗塞。

今年夏季屢飆高溫，更有縣市體感溫度飆破40度，也傳出不少藝人、知名人士中風的消息，大家熟知冬季低溫會增加中風機率，但中醫師提醒，其實夏季室內外的溫差轉換，更是中風的高危險因子；加上天氣炎熱，多數人狂灌涼飲、吃冰品解熱，都是造成中風的原因，若出現口破、腹瀉，也是警訊之一。

高雄市立聯合醫院中醫科醫師李育權表示，夏天進出冷氣房的瞬間，溫差常常超過十度以上，對週邊血管收縮和自律神經調節心跳、血壓的能力都是一大挑戰；更不用說天熱流汗多，身體水分流失使得血液濃度上升，工作壓力情緒抑鬱，伴隨勞累的累積形成肝火上炎的體質。在暑氣外襲下，飲食不當內生痰濕，這是『暑濕』造成氣陰兩虛兼夾肝火，使得經絡阻塞的中風。

夏季需要長時間戶外工作者、壓力大、常熬夜者，近期若是常出現口乾、口苦、眼睛易乾澀、突發性的耳鳴，或是便祕、常拉肚子等腸胃狀況，建議透過性味酸、甘的藥物養陰生津，同時酸性藥物也有收斂火氣的效果。

中藥常用五味子和麥門冬的組合作為益氣生津的基礎。古籍記載五味子有「大益五臟之氣」的功效，當夏天感到困乏無力時，以五味子配合其他中藥服用，能使人「精神頓佳，筋力湧出」。