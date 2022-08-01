民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲疑雲，其過去在台大國發所的指導教授、現國安局長陳明通二度發聲明力挺林並未抄襲，國民黨台北市議員王鴻薇質疑兩人狼狽為奸、事後串供，也說將向教育部檢舉陳明通違背學術倫理。藍營的大動作有人認為是選舉操作，對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天說，陳明通感覺就像擠牙膏過一陣子釋放一點資訊，這樣不好，直接去台大說明就不會有這樣的紛擾。

張善政說，陳明通事情關鍵是他應該光明磊落直接去台大說明，還是要再次呼籲，不要過一陣子釋放一點資訊、過一陣子釋放一點資訊，給人感覺就像是擠牙膏，這樣不好，直接去台大說明就不會有這樣的紛擾。另外對手民進黨參選人林智堅今天也公布競選團隊與選舉主視覺，張善政則說會有自己的步調，請大家拭目以待。

張善政今天前往市議員葉明月服務處參加中壢區婦女會幹部會議，他說因為現場都是女性要訴求軟性話題，大家最重視的就是教育，他說一定要教導孩子、孫子不要抄襲，雖然不明指在說誰，但他說大家都心知肚明，也不要把選票投給這樣的人。