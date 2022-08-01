美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）31日證實訪問亞洲4國，但未提到台灣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的官方亞洲行程並未列入台灣，不過前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）預期裴洛西仍會訪台，並且在訪問馬來西亞後非正式地中途停留台灣，他說這種方式符合美國的一中政策，同時也考量了北京的關切，認為對雙方來說都是「好結果」。

美國眾議院議長裴洛西率團展開亞洲行，據傳她的專機已在今（1）日凌晨抵達新加坡。

Welcome to Singapore! pic.twitter.com/b4gP6SW2B8 — Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) July 31, 2022

針對裴洛西昨（31）日公布的官方亞洲行程中未列出台灣，曾在2011至2018年間擔任美國國防部中國大陸、台灣、蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）昨日發布推文表示，聲明中未提及台灣，並不代表美國國會代表團「不會在非官方的基礎上中途停留台灣」。

A formal statement by ⁦@SpeakerPelosi⁩ about her Asia trip.



Taiwan is not mentioned, but that does not mean the CODEL is not stopping over in Taiwan on an unofficial basis, consistent with the US’ one China policy.



1st stop is reportedly Singapore. https://t.co/sj898rTZHe — Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) July 31, 2022

他說非官方停留台灣的做法符合美國的一中政策，同時也是考量了北京的關切，但不是「屈服」，他說台灣未同其他國家列入正式行程是顧及北京。

唐安竹預期裴洛西代表團在訪問馬來西亞後會非正式中途停留台灣，而北京能夠接受這樣的結果。

This is a good outcome for Beijing and US-China relations, demonstrating the two sides have the ability to manage the relationship.



Not listing Taiwan on the itinerary, not giving the same status as the four names sovereign states preserves the unofficial nature of the visit. — Drew Thompson 唐安竹 (@TangAnZhu) July 31, 2022

他說這對北京及美中關係來說都是「好結果」，顯示雙方有能力管理雙邊關係，不將台灣列入行程，未和其他4國並列保留了此行的非官方性質。

他說這不代表解放軍不會停止發出訊息，但他不預期解放軍會發射彈道飛彈，認為解放軍比較有可能派出偵察機到台灣周邊。

另外大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進昨日也在微博發布評論，指出裴洛西仍可能以私人身份訪台，他說裴洛西可能希望做出這樣的姿態：「台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。」他說裴洛西可能希望以此降低挑釁意味。但他強調，只要裴洛西降落台灣，北京就不會接受，他警告裴洛西：「不許去台灣，去了必有嚴重後果。」

裴洛西今、明（2日）兩日將停留新加坡，與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）會面，首站新加坡結束後預計造訪馬來西亞。另外法國媒體報導，裴洛西可能在4日從菲律賓轉往台灣短暫停留。