美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的官方亞洲行程並未列入台灣，不過前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）預期裴洛西仍會訪台，並且在訪問馬來西亞後非正式地中途停留台灣，他說這種方式符合美國的一中政策，同時也考量了北京的關切，認為對雙方來說都是「好結果」。
美國眾議院議長裴洛西率團展開亞洲行，據傳她的專機已在今（1）日凌晨抵達新加坡。
針對裴洛西昨（31）日公布的官方亞洲行程中未列出台灣，曾在2011至2018年間擔任美國國防部中國大陸、台灣、蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）昨日發布推文表示，聲明中未提及台灣，並不代表美國國會代表團「不會在非官方的基礎上中途停留台灣」。
他說非官方停留台灣的做法符合美國的一中政策，同時也是考量了北京的關切，但不是「屈服」，他說台灣未同其他國家列入正式行程是顧及北京。
唐安竹預期裴洛西代表團在訪問馬來西亞後會非正式中途停留台灣，而北京能夠接受這樣的結果。
他說這對北京及美中關係來說都是「好結果」，顯示雙方有能力管理雙邊關係，不將台灣列入行程，未和其他4國並列保留了此行的非官方性質。
他說這不代表解放軍不會停止發出訊息，但他不預期解放軍會發射彈道飛彈，認為解放軍比較有可能派出偵察機到台灣周邊。
另外大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進昨日也在微博發布評論，指出裴洛西仍可能以私人身份訪台，他說裴洛西可能希望做出這樣的姿態：「台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。」他說裴洛西可能希望以此降低挑釁意味。但他強調，只要裴洛西降落台灣，北京就不會接受，他警告裴洛西：「不許去台灣，去了必有嚴重後果。」
裴洛西今、明（2日）兩日將停留新加坡，與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）會面，首站新加坡結束後預計造訪馬來西亞。另外法國媒體報導，裴洛西可能在4日從菲律賓轉往台灣短暫停留。
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