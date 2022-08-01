鬼月才剛開始，就有人送上門，台南市4名男子1日凌晨零時40分跑到安平區健康三街與慶平路口想續攤喝酒，正討論要去哪家時，60歲林姓男子突然說想要游泳，隨即跳下運河，3名友人驚愕來不及阻止，其中2人跟著跳下救人，卻未救著，警消現場救起林男時，已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

60歲的林男與各為50多歲的邱男、李男與許男7月31日一起在東區一家燒烤店喝酒，結束後一起到安平區準備續攤，有人想去酒店，有人想去酒吧，4人就站在健康三街與慶平路口討論時，林男突然大呼「好想游泳」，隨即就走過馬路，跨越欄杆，跳入運河。

原以為只是講講醉話，3名友人吆喝林男已阻止不了，他突來的舉動嚇壞其他3名友人，酒意全消跟著衝到運河邊查看，見帶著醉意下水的林男呈現溺水，事態緊急，許男與邱男顧不得安危，跟著跳下運河救人，卻因不勝酒力，無力施救。在岸上的李男一邊拉住了下水的邱男，一邊打電話報警。

消防救難人員獲報到場，著裝下水施救，林男被救起時已無呼吸心跳，幸好跟著跳下河的許男與邱男陸續被救起，2人平安無大礙。

警消除了現場作心肺復甦術，同時將林男送往醫院急救，可惜仍宣告不治，4人一場開心聚餐，最終竟成了憾事。