三星電子於上半年推出Galaxy S22旗艦系列，以Galaxy S22、S22＋、S22 Ultra三款機型提供消費者多元選擇，在台上市5個月銷售量更創下較前代同期成長近三成的亮眼表現，搶攻暑假換機潮，決定趁勝追擊，Galaxy S22再引進全新色系「幻夜紫」，預計8月10日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市。

紫色象徵擁抱獨特、突破界限，與持續開放創新的精神，在萬千斑斕色彩中，展現獨樹一格的魅力。三星歷年來推出眾多該色系機款，從沉穩的Galaxy S8「薰紫灰」、神秘的Galaxy S9「丁香紫」、活力的S21系列「星魅紫」到粉嫩的Z Flip3「日落紫」等，各自展演不同風貌。Galaxy S22新色「幻夜紫」則以中性、低彩度的淺紫色，為機身增添一抹優雅浪漫；簡潔流線的金屬邊框搭配霧面材質背蓋，整體質感大幅提升；前後機身均採用Gorilla® Glass Victus® Plus，使用上多一份安心。

Galaxy S22以強悍硬體規格結合AI演算技術，化身口袋中的專業攝影師。借助強大感光元件，即使在低光源環境如街頭潮流夜拍、夜空捉星等，也能拍攝出絕佳照片。而與好友同框錄製影片時，自動取景攝影功能可偵測及追蹤多達10人動態，並自動調整焦距，清晰記錄鏡中每位主角。此外，三星視用戶個人資料安全為首要之務，内建隱私介面能隨時管理各項目功能存取權，包括麥克風、位置等，加上國防級安全平台Samsung Knox打造堅實後盾，是使用者最貼心的資安保鑣。