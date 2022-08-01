據北韓朝中社1日報導，北韓國防相李永吉向中國國務委員兼國防部長魏鳳和致賀電，慶祝中國人民解放軍建軍95周年，並以北韓國防省名義向中國國防部贈送花籃。

李永吉在賀電中說，中國人民解放軍在95年的革命征程上不斷取得勝利，捍衛了國家主權和領土完整。在以習近平同志為核心的中共中央領導下，中國人民解放軍的現代化建設取得巨大成就，謹對此致以誠摯祝賀。

李永吉強調，兩軍在抗日、抗美戰爭中並肩作戰，靠槍桿子開創社會主義偉業。朝鮮人民軍願與中國人民解放軍在戰略、戰術上聯手作戰，共同維護半島乃至世界和平穩定。

韓聯社報導指出，在中美、俄美矛盾加劇，「新冷戰」固化，北韓在與美國因核問題對峙的情況下，更加凸顯與友邦中俄的友誼。在舉行「戰勝日」（即韓戰簽署停戰協定69周年）隔日，北韓領導人金正恩7月28日向「朝中友誼塔」（紀念參與韓戰的中國人民志願軍）敬獻花圈，強調兩國友好關係。