周日公布的一項每月調查顯示，由於生活成本飆漲，擠壓消費者需求，英國企業認為未來3個月產出不會出現成長。

英國產業協會(CBI；Confederation of British Industry)指出，該組織的成員企業認為5~7月的3個月成長略快於4~6月，但是也認為這些成長將在未來3個月消失。

CBI經濟學家Alpesh Paleja說，由於企業和消費者繼續受到價格上漲的衝擊，私人部門的活動已放緩到幾近零。

國際貨幣基金(IMF)在上周提出預測，英國明年經濟將是除了俄羅斯以外主要經濟當中，成長最慢國家。

英國央行警告稱，英國經濟今年稍晚可能出現萎縮，10月的能源稅提高40%將打擊消費者，並預測英國經濟明年將略有萎縮。

CBI表示，7月調查5~7月的產出指數為+8，略高於前一個月調查4~6月的+5；但是7月調查的對未來3個月產出預期指數為0，高於6月調查的-3。

該研究是基於對製造業、服務業和零售業的調查。報告稱，這項調查結果並不令人感到意外，因為通膨已經大幅壓低實質工資，消費者信心也在歷史低點。