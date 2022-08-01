美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團出訪亞洲，官方行程中並未列入「台灣」，對此，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今（1日）表示，黨團並未看到明確的相關行程，會非常期待其他友好國家訪問成為日常，可以變成正常的訪問。

民進黨立法院黨團今舉行輿情回應記者會，媒體持續關注裴洛西亞洲行。林靜儀表示，行政院長蘇貞昌上午受訪時已提到，對於訪團、訪賓，都會做最妥適的安排，黨團並未看到明確的相關行程，會非常期待其他友好國家訪問成為日常，可以變成正常的訪問。

林靜儀說，中共對於裴洛西可能訪台甚至做出軍事威脅，這種行為表現出中共對於民主政治的不理解以及不尊重，民主國家中議長是非常重要的民意代表，議長要去友好的國家參訪，都是人民對人民的行為，要受到非常高的尊重。

她表示，中共用軍事威脅的方式恐嚇，顯示其對於民主制度毫無尊重，俄烏戰爭爆發後，相信全球都對於俄國、中共的威權體制，恐影響區域安全都會提高警覺。相信美國或周邊國家對於印太戰略會有更多討論，而台灣將是重要的一分子。