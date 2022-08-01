俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美各國對俄羅斯發動經濟制裁，但也面臨通膨飆升、能源危機等後遺症，尤其俄羅斯上周將天然氣輸氣量將至戰爭前的20%，使得歐洲缺電風險快速升高，德國財政部長Christian Lindner近日呼籲，全面停止天然氣發電，同時延後核能廠服役時間，以解決當前的天然氣危機，然而此說法，卻也引發國內對於核電存廢的激烈辯論，甚至演變成政治問題。

德國之聲報導，Christian Lindner認為，為了避免天然氣危機造成大量缺電，應該停止使用天然氣發電，改採更為穩定的發電方式。同時，Christian Lindner也強調，應該讓核電廠繼續服役至2024年，「我認為核能是安全且對氣候友好的能源。」

不僅如此，Christian Lindner喊話德國經濟部長Robert Habeck盡快簽署相關法案，直指他有權力去決定這些事情。去年德國有3座核能發電廠退役，原先預計今年再退役3座，而今年第一季，德國使用核電的比例為6%，天然氣則為13%，綠黨與社會民主黨的處境更顯尷尬。

報導提到，能源危機讓德國內部擁核的聲浪越來越高，如今Christian Lindner出面喊話使用核電，也讓兩派意見陷入嚴重衝突，執政黨聯盟在此議題上也出現立場嚴重相左的狀況。

由於天然氣供應量驟降，不只缺電直接影響民眾生活，更會對德國產業與經濟造成嚴重打擊，使得國內增加核能比重的呼聲越來越高，德國政府已經宣布10座已經停止運作的燃煤發電站與6座燃煤電廠，原訂11月退役11座燃煤電廠也獲准繼續使用。