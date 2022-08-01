前年雲林潘姓男子受託照顧同居女友7個月大的幼嬰兒，因嬰兒哭鬧他連續2次將其自地板上單手抓起後，以用力拋摔之手段將其拋摔，頭部撞及床頭櫃、後腦顱內骨折出血，最高法院駁回上訴，斥責潘男犯行惡劣，依家暴傷害致死罪判處10年徒刑確定。

26歲的潘姓男子在2020年10月8日晚上照顧幼嬰兒時，因幼嬰喝完奶後哭鬧，並爬行至房間之門口，經他安撫無效，他情緒失控，一手抓住包裹在幼嬰身上之浴巾，自背面將其抓起，從門口往房間內地板猛力將其拋摔，幼嬰受驚嚇因而翻身，並雙手握拳持續哭鬧。

潘男之後又猛力將幼嬰往地板方向拋摔，使其頭部之右後枕部部分撞擊房間內木製床頭櫃櫃角後落地，幼嬰因而受有後腦顱內骨折出血、蜘蛛膜出血、腦損傷嚴重等傷害，並當場呼吸急促，漸漸失去意識，送醫急救但到院前已心跳停止，最後因中樞神經性休克而死亡。

一審雲林地方法院及二審台南高分院都認為，潘男手法惡劣，情節非輕，且犯後否認對幼嬰有傷害致死之犯行，難認有面對過錯而悔改之意等一切情狀，判處10年徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。