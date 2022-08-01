高雄今年7月買賣移轉棟數2,680棟，月減20.2％，年減10.1％，創下歷年移轉棟數最低的7月天，接下來，進入民俗鬼月，傳統習俗上，會避免交屋入厝，也可能再影響買氣遞延，今年第三季交易量將趨於保守。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮1日表示，高雄今年7月交易下跌，主要是因為高雄中古市場受案源量少、買賣價格認知差異高等因素持續影響，加上購屋族目前面臨干擾多，包括通膨、升息壓力、股市走跌影響資金規劃，以及下半年房市政策變化等，多數應仍持觀望心態。

她說，接下來進入民俗鬼月，傳統會避免交屋入厝，也可能再影響買氣遞延，第三季交易量仍趨於保守。

李家妮指出，觀察高雄7月買賣移轉棟數前三大行政區，鳳山區以431棟居全市之冠，年月雙增，月增9.4％、年增15.5％，7月鳳山表現一支獨秀，為前三名中唯一「年月雙增」的行政區，其次為三民區，以309棟居次，月減21％，年減1.9％，6月奪冠的楠梓區，7月以298棟位居第三，月減51.1％，年減13.1％。

台灣房屋高雄站前加盟店店東石月蓮表示，高雄7月冠軍鳳山區，為高雄人口最多的行政區，擁有人口紅利支撐，房市交易表現多名列前茅，近年再受衛武營捷運聯開案、三井LaLaport進駐、捷運O13大東站聯開案等建設紅利加持，建商持續推案，讓新屋市場買氣仍有撐。

石月蓮指出，鳳山區熱門建案包括鄰近衛武營特區的「御丰景」已於近期完銷，以及位於鳳山市區近大東藝文特區的大案「富邦大無疆」，最高成交單價更已有3字頭實力。