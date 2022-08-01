為提供最新鮮的旅遊內容，易遊網宣布聯手五星級「高雄漢來大飯店」，結合其全新三麗鷗主題房，打造「萌幻夏日‧食遊高雄」聯名行程，共有10款超夢幻的主題房型可選擇入住外，更搭配行程獨家銷售「 Hello Kitty街頭潮主題房」，讓Kitty迷從車上到住宿都能感受滿滿的萌魅力。

台灣唯一天天出發的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，上百條行程選擇搭配2人成行免湊團的玩法，滿足旅客多元需求與說走就走的彈性規劃，加上Hello Kitty玩台灣的彩繪設計，一直以來廣受旅客喜愛，疫情這兩年至今更服務近15萬名旅客。

環島之星X高雄漢來主題房「萌幻夏日‧食遊高雄」聯名行程，共有2日主題遊、3日環島遊和自由行3種行程供旅客選擇，每人最低5990元起。為打造最好玩的行宿食遊體驗，交通安排搭乘超人氣觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，超寬敞商務座椅，可享受超舒適的位席空間外，車上還有可以歡唱卡拉OK及體驗手作活動的娛樂車廂，且列車餐飲服務全部免費，各種軟性飲品以及特定時段提供的沁涼生啤還能無限暢飲，旅客從一上車就能一路瘋玩到目的地。

住宿則安排入住「高雄漢來大飯店」全新三麗鷗主題房，有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子、酷企鵝、大眼蛙等人氣角色主題房可選擇，從家具軟裝到整體配色皆融入三麗鷗明星的風格特色，宛如一秒進入到角色世界的錯覺，沉浸在滿滿的夢幻氛圍裡享受全新住房體驗，還可將以三麗鷗主題房視覺所設計的濾掛咖啡包、瓶裝水、沐浴用品4件組、盥洗用品7件組、房卡、迎賓卡片、購物禮袋等週邊備品通通帶回家，留下專屬的紀念回憶。此外，以校園巴士為設計概念的「Hello Kitty街頭潮主題房」，為易遊網環島之星行程唯一獨賣，此房型預計於9月1日開賣。

除了入住超有話題性的三麗鷗主題房，行程方面更精選高雄必吃、必訪的特色玩點，帶領旅客食遊高雄，感受港都獨有的人文風情與自然奇景。像是餐食部份，安排米其林餐廳「名人坊」、超澎湃海鮮自助餐廳「漢來海港餐廳」、在地特色美食「軒味屋」彩色板條、美食家口袋名單無菜單料理「老新台菜」等選擇，以高口碑的必吃美食收服吃貨旅人味蕾；在遊程方面，則有蔡依林MV指名合作的「廣進勝油紙傘」DIY手作、大港巡航體驗等活動，另外還有陸上海底龍宮「石頭廟」、宛如月球表面的「烏山頂泥火山自然保留區」、《孤獨星球》推薦景點「崗山之眼」等行程選擇。

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