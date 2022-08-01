小Ｓ（徐熙娣）與S媽在podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，跟Ｓ媽聊到大家最熱衷的瘦身話題；Ｓ媽坦承自己從不減肥，因為2個女兒進入演藝圈一定要成為最漂亮的目光焦點，她擔心自己減肥太漂亮、會搶了鋒頭，小S笑說：「媽！你會不會想太多了？」

曾有記者問小S是否說過「要嘛瘦，要嘛死！」這句減肥語錄，小S立刻澄清：「我這麼可能講這麼沒人性的話？」因為小S與S媽對瘦身、減肥都不在意，但S媽也忍不住說道，「可是我還有另外一個女兒...... 。」2人都覺得大S（徐熙媛）一旦說要減肥，真的是勇往直前、絕不懈怠，所以S媽想到大S要減肥就提心吊膽。

小S表示女明星接演工作，確實需要身材管理，像她為了當蔡依林演唱會的嘉賓狠下心減肥，「我可不想站在舞台上足足比蔡依林大一號！」她也大方透露自己的減肥3招「滴酒不沾、不吃澱粉、中餐晚餐只用清水煮食材」，她也放閃說老公Mike都會親自下廚幫她水煮食物，「我老公真的很好！」

身為美食愛好者的S媽，10多年習慣不吃澱粉，而且每餐食量固定，從不減肥但也保持著身材，她說剛嫁人時還因為太瘦讓公公婆婆略有微詞，因為當時認為女孩嫁人之後就要圓潤點才有福氣，太瘦會讓人懷疑夫家虐待媳婦。

儘管口口聲聲說自己沒有崇尚減肥，但小S坦言還是希望自己在鏡頭前好看，最好能夠瘦到像女兒的腰，最後她也說沒人規定瘦子才是王道，像她手機裡收藏一張同事的比基尼照，雖然不瘦，可是臉上笑容非常陽光，看了就開心；S媽也對觀眾喊話，跳國標舞確實能夠讓體態變好，能夠健康、恰到好處就好。