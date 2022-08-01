女網紅「高鈞鈞」因不滿直播主林仕鵬，在LINE群組中稱看到她的照片就回應「靠邀，我想吐」，還在別人辱罵她時附和，她指控林男公然侮辱，台北地檢署偵結，認為林的言論是認同其他網友說法，也非發表歧視言詞，處分不起訴。
除了本案外，高女也曾經因林男在私人群組貼上她抱著女兒的相關照片，質疑林男刻意就藉此舊照曝光她已婚生子的隱私，涉嫌違反個人資料保護法，但檢方認為，林男轉傳的照片，過去都曾見諸媒體報導，任何人皆可在網路搜尋取得，也將林男不起訴處分。
女網紅「高鈞鈞」因不滿直播主林仕鵬，在LINE群組中稱看到她的照片就回應「靠邀，我想吐」，還在別人辱罵她時附和，她指控林男公然侮辱，台北地檢署偵結，認為林的言論是認同其他網友說法，也非發表歧視言詞，處分不起訴。
除了本案外，高女也曾經因林男在私人群組貼上她抱著女兒的相關照片，質疑林男刻意就藉此舊照曝光她已婚生子的隱私，涉嫌違反個人資料保護法，但檢方認為，林男轉傳的照片，過去都曾見諸媒體報導，任何人皆可在網路搜尋取得，也將林男不起訴處分。
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