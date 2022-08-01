野村投信與駿利亨德森投資共同宣布長期策略結盟，自2022年8月1日起，野村投信正式成為駿利亨德森投資在台27檔基金之境外基金總代理，相關基金總代理之申請及移轉作業亦皆已完成。

野村投信總經理馬文玲表示：「野村投信目標在於成為台灣投資人在評估投資方案時的首選(Preferred total solution provider)，將客戶需求放在第一位，並致力打造能讓客戶擁有多樣化最佳投資策略選擇的平台。駿利亨德森投資是一家擁有頂尖投資實力的國際級資產管理公司，此次與駿利亨德森投資進行策略結盟，展現野村投信強化在台灣提供產品與服務的承諾，駿利亨德森投資的既有客戶也能享有野村投信龐大的業務與客戶服務團隊所提供的優質服務。」

駿利亨德森投資亞洲（不含日本）分銷團隊主管Andrew Hendry 指出：「隨著相關係數趨近於一，投資組合多樣化的選擇變得稀有。此次策略合作強化駿利亨德森投資為台灣投資人提供優質投資選項的承諾，從保護導向的策略如平衡型基金，到我們的房地產相關產品等通膨避險策略，我們相信駿利亨德森投資能提供滿足所有投資目標的解決方案。結合野村投信完整的分銷通路以及對台灣投資人需求的充分了解，我們相信此次合作將增強我們支持台灣客戶的綜合能力。」

駿利亨德森投資截至2022年3月底，其資產管理規模為3610億美元，全球據點遍布於23座主要城市及擁有超過2000位以上員工，駿利亨德森投資總部位於倫敦，並在紐約證交所與澳洲證交所同時掛牌上市。

除了駿利亨德森，野村投信目前亦為野村基金(愛爾蘭系列)、NN (L)、晉達以及荷寶等四家境外基金之總代理。