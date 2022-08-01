東台(4526)目前在手訂單超過40億元，以每月營收7到8億元估算，訂單能見度約4到5個月，公司第二季接單狀況優於第一季，法人估計下半年營收有望優於上半年。

工具機佔集團營收比重高達93％，PCB鑽孔機等電子設備營收占比7％。產品應用面，汽機車產業約占營收36％，加工業約占9％，航太業約占8％，電子業約占7％。

東台電子設備產品，主要聚焦前三大載板廠投入與發展以及半導體串連載板需求，連結半導體封裝市場；受到地緣政治及疫情關係，東台持續深化台灣及東南亞市場。

由於封城、經濟衰退等因素，今年大陸接單恢復不明顯，但其他地區第二季新接訂單逐步恢復，下半年將陸續認列，營收表現優於上半年。

今年以來日圓大幅貶值，日本機台價格具有優勢，面對日廠競爭更為激烈，尤其是標準機台；但東台從2013年就開始投入智慧製造機械軟體研發，是工具機製造商中少具具有軟體開發能力的廠商，而公司大多數訂單採客製化及軟體建置，仍能在激烈競爭市場中突圍。

由於零組件價格去年開始調升，東台今年產品價格有有調漲，新產品也是順勢調升，並對訂單有進行篩選，今年以獲利為優先目標，同時持續加強零組件庫存控制，避免缺料影響交期。