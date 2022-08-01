陳世軒的服務處鐵門上就有大大的塗鴉。（陳世軒提供）

民眾黨新北市議員參選人陳世軒的競選廣告昨日遭人塗鴉，因一開始以為被惡意潑漆，所以向警方報案，警方火速於4小時內找到這名塗鴉客，暸解原委後，陳世軒不僅沒有提出毀損告訴，今（1）日更發布新聞稿，除感謝警方的高效率之後，更向這名黃姓男子喊話，希望能邀請他到服務處的牆面進行塗鴉創作。

陳世軒表示，破壞私人財產確實是不對的，錯誤的行為也不能因為犯錯的人年輕就不糾正，但他強調自己喜愛街頭文化，也有很多塗鴉藝術家的朋友，「我的服務處，從牆壁到鐵門充滿著塗鴉，就是希望讓這些年輕朋友能夠盡情的發揮自己的藝術天分。」

而過去在墨爾本求學，陳世軒回憶當地就有一條非常著名的塗鴉街（霍希爾巷 Hosier Lane），在那裡匯集了世界各地大師的作品，也是觀光客必去景點之一；昨天發生競選廣告塗鴉事件後，也啟發了他的新想法，「我希望在新莊找到適合的地點，推動打造新莊塗鴉街，新莊有許多較為老舊的建築巷弄，或許透過塗鴉繪畫，能將巷弄披上新妝、煥然一新，也讓這些年青藝術家們能盡情的發揮，也讓新莊多一個特色地標。」

因此陳世軒透過新聞稿向這名黃姓男子喊話，希望邀請他到服務處的牆面塗鴉，而他將這個想法告訴新莊在地著名的滑板學院 pool pool 主理人Sky，對方也回應將贊助2瓶噴漆，「我們希望你持續追夢，而我會盡全力幫你們找到屬於所有塗鴉藝術家的夢想的牆面！」

最後陳世軒再次對於新莊警分局偵查隊及頭前派出所表達感謝，因為警方高效率的辦案，讓身為新莊居民的他感到安心，非常感謝他們用心守護新莊。