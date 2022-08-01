一名男網友表示，一位玩重機的父親，在重機後輪加裝自行車用的親子拖車，把才3歲的兒子放在拖車裡，以時速60公里的速度上路，事後 把照片分享到玩重機的LINE群組，還自豪地說「環島不是問題了」，不僅車友看傻眼，網友也怒批，「小孩都在後面吸廢氣就算了，一個煞車或轉彎，可能就飛出去」。

原PO昨（7月31日）於臉書社團《爆料公社》指出，重機群組中，一名玩重機的父親在重機後方加裝一般自行車用的親子拖車，將年僅3歲的兒子放在拖車中，表示「這是一個大膽的想法」。

該名重機父親說，他以時速60公里速度載著兒子到苗栗大湖，接著又到南庄的簡餐店喝咖啡、用餐，沾沾自喜說「以後要帶兒子環島不是問題了」。群組中的車友一致認為太危險，再加上3歲小孩在後方，直接吸入重機排放的的廢氣，紛紛勸他「這對小孩的鼻子跟肺都不太好」、「這個先不要！太危險了」。

原PO也看傻怒批，「身為車友我真的感到不恥，你有顧慮到你兒子的安全嗎？拖車又是在違法的情況下加裝，就算你騎60又怎樣？」

但該名父親似乎不認為自己有錯，事後在群組中表示，從前做過的事情比這次還要更糟，玩重機對得起自己，從來都沒有影響到他人，若自己真的做錯事，願意接受大家的批評，最後更說，「我很感謝幫我穿小鞋跟討厭不爽我的人，因為我都是靠這些人來讓自己成長」。

圖文曝光，吸引近6千名網友撻伐，「對得起自己對不起孩子，這爸爸直接不行」、「小孩拖在後面吸廢氣？哪來的腦殘」、「小孩都在後面吸廢氣就算了，一個煞車或轉彎，可能就飛出去了」、「小孩廢氣吸飽吸滿」、「萬一一個不注意螺絲鬆掉，小孩就沒有了」、「你不配當小孩的爸爸」、「小孩一定不是親生的」、「小孩的媽媽在哪啊」、「說個笑話，重機上國道」、「小孩一不小心就『芭比Q』」。