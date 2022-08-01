工總今日舉行《2022年工總白皮書》發表會，理事長苗豐強提出4大議題，包含推動台灣成為亞太運籌中心、重新檢視節能減碳的定義、兩岸對話以及台商回台所面臨的五缺等議題。

苗豐強表示，過去數十年，全球化(Globalization)改寫了過往的生產模式與供應鏈的分工體系，並且創造了全球貿易的榮景。但在享受全球化紅利的同時，所帶來的資源分配不均、貧富問題日益加大、環境汙染等問題，引發世人反思全球化帶來的利弊得失。在美中貿易戰與新冠疫情後，供應鏈更加分散，朝向區域化與在地方發展。因此，全球化下的在地觀點更為重要，「全球在地化」（Glocalization）更慢慢成為新的趨勢。無論國家或是企業，都必須因地制宜，在決策架構與行動方針納入在地思維與觀點，透過「思考全球化、行動在地化」創造全新的供應鏈思維。

在這樣的時空背景下，今年的白皮書，提出推動台灣成為「區域運籌中心」的重要建議，希望以此透過「在地思維」的觀點，作為新的國家戰略發展起點。同時期望在後疫情時代，台灣能在現有的製造業基礎上，成為全球進入亞太供應鏈的關鍵樞紐，進而連結國際、深耕台灣。工總認為如果能夠強化製造業、服務業的對接與串連，加強金融業的革新，以及法規鬆綁，不僅可讓台灣在供應鏈占有關鍵地位，也能在亞太產業鏈中扮演資源整合的功能，成為區域中指揮調度、資源分配的中心，讓台灣產業結構朝向多元化發展，藉由產業的全面轉骨，維持台灣的經濟成長與發展動能。

近年來，台灣迎來了史上最大的投資潮，但是我們不該僅只滿足於投資、經濟上的亮眼成績，更應將其視為改變與調整產業體質的契機，因為我們的半導體產業表現雖然非常亮眼，但產業過度集中，傳統產業與中小企業在通貨膨脹與供應鏈變化下正面臨極大困難，因此協助解決產業經營問題，政府必須加大力道推動新興產業，促進關鍵零組件與重要材料產業發展，加速技術移轉與產業國產化，這樣才有機會精進我國技術與人力素質，增強產業體質。

雖然全球化的過程充滿挑戰，但全球最大的貿易協定RCEP於今年首日生效，未來發展需持續關注；另外，包括世紀中達到淨零碳排、糧食與能源危機或是通貨膨脹帶來的成本增加，這些都比以往面臨的問題更加棘手，沒有人能夠在這些議題置身事外；尤其台灣是全球供應鏈不可或缺的要角，位處地緣政治風險前沿，更須謹慎應對內外在情勢的變化，確保兩岸關係和平發展，讓台灣在既有的經濟軌道上穩定成長。

在今年的白皮書工總都做了詳細的論述，總共提出74個議題，208項具體政策建議，這些建議都是來自於全國產業界、學者專家的寶貴建議，期望未來政府政策的制定能納入這些寶貴意見。