勞動部今(1)日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計3083家，實施人數2萬1333人，本次較上期增加114家，人數減少357人。勞動部表示，是因為有幾家大型業者因應疫情趨緩而停止實施，所以才有「實施增、人數減」的現象，而住宿餐飲業因應遊客回流，本期停止實施減班休息就多達500多人。

據勞動部統計，本期減班休息實施事業單位計3083家，實施人數2萬1333人，與上期公布實施家數2969家，實施人數2萬1690人相比，本期增加114家，人數減少357人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，本次家數增加114家，人數減少357人，原因在於這期有些小型業者通報實施減班休息，但有幾家大型業者已經停止實施，包含一家中南部的星級旅館，一次就減少180多人，另有一家連鎖餐飲業的370多人因為客人大批回流，因此提前停止實施，光住宿餐飲業本期就比上期少了500多人。

黃維琛指出，跟去過往趨勢，當要實施減班休息時，小型業者會先實施，大型業者最後才會實施；但當影響因素趨緩的時候，大型業者反而會先停止實施，小型業者晚些才會停止。

他說，新冠疫情和這波減班休息可謂息息相關，邊境管制下的旅行社會比較辛苦，若邊境管制有變化，相信旅遊業很快也會有改善，但就整體來看，目前已有逐漸和緩。