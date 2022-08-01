地球正在「發燒」，減緩氣候變遷的永續行動刻不容緩。第一個以蔬食減碳為主題探討ESG的論壇，《人間永續》高峰論壇—蔬食減碳年會今（30日）登場，從淨零生活、植物肉、蔬食減碳、綠色轉型新經濟等引入創新想法，讓減碳從「吃」開始。

《人間永續》高峰論壇—蔬食減碳年會邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前中）、歐洲在台商務協會—低碳倡議行動副主席余泳濤（前左）、資誠永續發展服務董事長李宜樺（前右）、弘陽食品董事長謝奇峯（後右），以及《人間福報》永續長趙先之等人，分享最新永續新知。(圖／佛光山提供)

論壇聚焦「世界永續、產業永續、食在永續」三大主題，由實體到線上，帶領民眾從最新趨勢脈動、產業策略，甚至個人一餐低碳餐的行動，都能為地球盡一份心力，一同邁向淨零排放、創新永續的實踐之道。

論壇邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、歐洲在台商務協會—低碳倡議行動副主席余泳濤、資誠永續發展服務董事長李宜樺、弘陽食品董事長謝奇峯，以及《人間福報》永續長趙先之等人，分享最新永續新知。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新主講「淨零時代的新生活」。圖／截自《人間永續》高峰論壇直播影片。(圖／佛光山提供)

邁向淨零時代 從思想改變做起

簡又新以「淨零時代的新生活」為題，提出「凡走過的必留碳足跡」、「清潔能源為必走之路」等六大觀念外，更介紹各界如何從食衣住行推動永續發展，他強調：「世界變得非常快，唯思想改變、行為改變後，整個生活才會變，才能達到淨零時代。」

歐洲在台商務協會—低碳倡議行動副主席余泳濤分享「創新永續新疆域」。圖／截自《人間永續》高峰論壇直播影片。(圖／佛光山提供)

余泳濤從「創新永續新疆域」角度出發，指出歐洲在台商務協會—低碳倡議行動以綠色能源、綠色金融等七大核心領域為主，並分享「照明節能是達成碳中和的重要手段」，以及如何透過循環照明的解決方案，包括智慧照明、3D列印燈具，助力企業實現碳中和優勢。

資誠永續發展服務董事長李宜樺暢談「ESG與綠色轉型新經濟」。圖／截自《人間永續》高峰論壇直播影片。(圖／佛光山提供)

企業非懂不可的致勝關鍵字—ESG

李宜樺則暢談「ESG與綠色轉型新經濟」，提出ESG（環境保護、社會共融、和公司治理）是當今企業非懂不可的致勝關鍵字，「必須在這三個面向都需有實際作為，滿足員工、客戶、投資人，甚至社區和社會的期待，企業才能永續發展」。

弘陽食品董事長謝奇峯提出「植物肉演進循環經濟低碳飲食」。圖／截自《人間永續》高峰論壇直播影片。(圖／佛光山提供)

謝奇峯提出「植物肉演進循環經濟低碳飲食」的自身經驗，他表示，全球有26%的溫室氣體來自食品業，其中58%源於動物產品的製造過程，若一個人一個月不食用動物性食品，可以減少281公斤二氧化碳排放、減少621公斤穀物飼料，「若能做到和真的肉一樣，世上就可以減少畜養這麼多動物，減少碳排放」。

《人間福報》永續長趙先之個人減碳可從一頓低碳餐開始。圖／截自《人間永續》高峰論壇直播影片。(圖／佛光山提供)

個人減碳行動 從一頓低碳餐開始

「地球暖化不只是國家、企業的責任，全民的行動很重要，而每個人都可以做到的就是蔬食減碳」，壓軸登場的趙先之探討「人間永續—蔬食減碳倡議」，透過關鍵數據指出素食者和葷食者碳排差距最少達15倍，個人減碳可從一頓低碳餐開始，「減碳飲食指的是符合—蔬食、在地、當季。」

另外，趙先之也透露《人間福報》將在明年推出「國際蔬食減碳規範平台」，未來只要是蔬食業者都可以透過平台，去尋求減碳認證。

「第一屆《人間永續》高峰論壇—蔬食減碳年會」參與人數跨宗教、產、官、學，實體、線上共逾兩百人與會。(圖／佛光山提供)

論壇匯集專業精英 集體創作

佛光山文化院院長依空法師補充表示，地球暖化是人類共同的氣候災難，佛光山開山星雲大師提倡同體共生，「生活在地球上就是要去愛護它」，然而人類的共業讓地球走到今天很辛苦，「但我們可以轉業，用省察、觀照、懺悔、慈悲的心，把地球救回來」。

而《人間永續》高峰論壇就是要集合全社會智慧，即星雲大師所說的集體創作，「各行各業都有其專業，雖然我們是佛教，不能置身度外於整個大環境，因此論壇將會持續辦下去。」

「第一屆《人間永續》高峰論壇—蔬食減碳年會」由《人間福報》、社團法人中華福報生活推廣協會主辦，國際佛光會中華總會、財團法人綠色公益基金會、財團法人佛光淨土文教基金會協辦。參與人數跨宗教、產、官、學，實體、線上共逾兩百人與會。