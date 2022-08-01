豐邑建設在竹北市勝利二路和自強北路口興建的「豐邑520」住商大樓建案，2個月前勝利二路前段曾發生路基塌陷意外，昨晚再度發生同樣事故，並有1輛小貨車陷入大坑洞中，幸未有人員傷亡，縣府隨即封閉道路，禁止人車通行，成立專案小組鑑定事故原因。

豐邑建設興建的這棟住商大樓，在豐邑喜來登大飯店正後方，樓高28層未來將有豐邑百貨公司進駐，1個多月前在勝利二路近自強北路口前的路面曾發生塌陷，當時懷疑是水公司改善自來水工程引起，緊急以水泥灌漿復舊。

縣議員陳凱榮指出，昨天晚上9時許，原本塌陷的路面再次塌陷成大坑洞，停在路面的小貨車掉落洞中，幸好當時車上沒人，而前面也有1個大坑洞，自來水管線也發生爆裂，水公司派員到場進行搶修，情形比上次還嚴重。

縣府工務處和警方接獲通報，到場將勝利二路前後封閉，禁止人車通行，目視發生災害路段長約30公尺，水公司人員破管修復後已到深夜，無法進行勘察。

工務處長江良淵表示，1日上午到事故現場會勘，與建案工地主任討論後，初步判路基塌陷原因為，近月來常有豪大雨，豆子埔溪的地下水流往南向頭前溪方向流，地下水進入建案工地，廠商抽水時帶連將砂石帶出，造成路基土石流失而塌陷。

江良淵說，發生塌陷的路基，將由工地先用高壓混泥土做補強，過邊做土地改良避免再塌陷，同時，縣府成立專案小組邀相關專家鑑定事故發生原因，會以最好的方案徹底解決問題。