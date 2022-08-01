美國第二季度GDP年化季環比初值為負0.9％，疲弱的GDP數據增強了市場對聯準會政策轉向的希望，聯準會9月大幅升息的機率降低。不過，富達國際仍是減碼股票，維持維持防禦性策略。

富達國際表示，美國6月PCE年增率為6.8％，高出市場預期共識的6.7％．創下1982年1月以來40多年來的新高。在能源價格高漲的帶動下，通膨不僅侵蝕消費者的消費能力，也有損對美國經濟的信心，因此，預期聯準會鴿派升息。

富達國際進一步指出，美聯準會將基準利率調升3碼，高於市場預期的通膨與持續強勁之就業市場仍是驅動本次聯準會決議主要因素。美國聯準會主席Powell表示，保留再度升息3碼之選項，但強調短期經濟數據的重要性，同時表示未來聯準會利率決策將改採每次會議模式決定，較不依賴前瞻指引。隨著數據的疲弱，聯準會所關注之落後實體經濟數據(如就業市場數據)可能改變短期利率走向。

經濟成長正在放緩，若企業營收下滑，股價也可能隨之下滑，因此富達國際維持減持股票。以區域來看，溫和的通膨數據與政策方向強化了亞洲市場前景。至於一些評價便宜的拉丁美洲市場貨幣緊縮政策最嚴峻的時刻已然過去；天然氣存量問題及區域情勢緊張的狀況使歐洲前景不佳。

債市方面，富達國際認為，持續加碼投資級債，因為有更佳的防禦性，並減持新興市場強勢貨幣債及非投資級債。