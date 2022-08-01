迎接父親節，台北喜來登飯店精選館內各餐廳外帶美食，即日起至8月6日前於官網線上購物專區開放訂購，包括米其林星級饗宴、酸辣泰國菜、黃金片皮烤鴨餐、義大利美食或戰斧牛排，12款美食及1款蛋糕皆可一次購足。帶爸爸來住飯店放鬆，8月27日前每週四至週六推出父親節住房專案，一泊一食享辰園道地早茶或可選擇二食享龍蝦牛排晚餐，搭配國旅補助每人每晚1,294元起即可享受。8月7日至8日館內比薩屋餐廳亦推出「三代同堂用餐送龍蝦海鮮比薩」活動，慰勞辛苦的爸爸們。

犒賞辛勤老爸，台北喜來登推出「黃金片皮鴨分享餐」每套5,880元並贈送「蒜蓉波士頓活龍蝦」。「鴻運廣式燒臘拼」每套1,680元內有招牌明爐烤鴨、蜜汁梅花叉燒、香烤烏魚子、玫瑰油雞等。請客樓推出2款米其林二星美饌套餐，包含肉質黏糯彈嫩、紹興酒香的寧式元蹄搭配傳統古早美味白鯧米粉湯，或可選擇功夫小菜鮮露豆腐絲、紅麴尾巴，搭配酒香麻油雞飯與軟嫩入味的蘋果木燻牛肋排組，每款2,880元。

桃山日本料理推出「旬鮮散壽司」與「握壽司盛合」集結每日現流鮮甜海味，以及新鮮白鰻刷上特製醬汁反覆炭火燒烤至油脂滿溢的「蒲燒鰻魚飯」每款990元，讓喜愛精緻和食的老爸大飽口福。安東廳也推出「美國帶骨戰斧50盎司套餐」近五公分厚度的重量級外觀，肋眼軟嫩多汁、骨邊肉香濃厚、帶有嚼勁，一次品嚐兩種絕佳風味，優惠價3,980元。

父親節大餐換換口味，擁有拿坡里披薩職人協會認證的比薩屋推出「四人歡樂爸王餐」享受經典厚切培根凱薩沙拉、海鮮炸物拼盤、12吋龍蝦海鮮番茄比薩和微辣帶勁的卡拉布里亞香烤雞腿等義大利美食，每套2,688元。酸辣又開胃的泰國菜則推薦SUKHOTHAI父親節分享餐，每套2,588元嚐得到青木瓜蝦沙拉、最厚月亮蝦餅、濃郁馨香的紅咖哩牛肉、鹹香下飯的打拋豬肉、酸辣海鮮湯等，再贈送甜點摩摩喳喳。

台北喜來登The Deli今年推出「可可紳士」父親節蛋糕，每顆990元／6吋，以金牌特務電影中曾提到「西裝是現代紳士的盔甲」概念打造專屬成熟男人味的造型蛋糕。以法芙娜瓜納拉70%黑巧克力慕斯融入達克瓦茲，再加上焦糖洋梨奶油夾餡增添風味，搭配畫龍點睛的咖啡慕斯，酥脆的杏仁沙布列餅乾襯底，口感輕盈風味和諧，8月 5前預付享9折、美饌卡88折優惠。

住飯店高調炫父，8月27日前每週四至週六推出父親節住房專案，入住享受香港茶樓的手推港點，暖胃煲粥二選一、臘味蘿蔔糕、翡翠韭菜蝦餃等精美點心、鹹甜香滑的奶皇流沙包與甜湯。一泊二食則享早茶外再享價值3,500元的龍蝦牛排晚餐，包含蘋果木燻烤美國肋眼或爐烤豬肋排、龍蝦青醬義大利麵、和風鮮蝦沙拉與甜點寵愛老爸。 一泊一食每晚3,888元起、一泊二食每晚5,088元起，即日起開放訂房並可累計萬豪旅享家積分、住宿次數，但不適用會員福利，上述價格已包含15.5％稅金與服務費。