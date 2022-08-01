行政院長蘇貞昌今（1日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情維持高點，日韓鄰近國家病例增幅仍大。蘇貞昌表示，暑假已經過一半，開學前勢必將維持一定人數的入境返國民眾，請指揮中心確切掌握每周預估入境人數，滾動式精進及優化機場通關通道及引導、採檢服務與流程，持續盤整防疫計程車及防疫旅館等醫療量能。

蘇貞昌表示，6至17歲兒童及青少年於暑假期間雖無法於校園進行疫苗接種，但在指揮中心安排調度下，各地施打站也備妥各類廠牌適於不同年齡之疫苗以及長者之衛教宣傳品，感謝指揮中心做好相關盤整並協助訓練，也請指揮中心持續鼓勵民眾施打疫苗，並與各施打站溝通合作，優化相關程序及動線，以減少民眾在酷暑期間的等待時間。

指揮中心表示，全球疫情維持高點，日韓鄰近國家病例增幅仍大，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例佔比仍高，其中BA.5變異株約為52％，已成為全球主流株，國際傳播風險仍大。

此外，國內目前仍為廣泛社區流行，全國近一周新增本土病例數持續緩降，輕症及無症狀比例為99.53％，國內已檢出BA.5本土病例，而境外移入病例數雖較上周下降，不過入境採檢陽性率仍處高點，上周（7月25至30日）整體採檢陽性率為4.09％，境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，另有檢出1例BA.2.75亞型，將持續關注並監測變異株對疫情之影響。

自7月7日起調升入境總量管制為每周4萬人後，上周（7月25日至31日）入境總人數為3萬4930人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，防疫旅宿使用率亦有增加趨勢。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.9％，第2劑為85.9％，第3劑為71.4％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.6％，第4劑施打率則為7.3％，累積施打已超過5964萬人次，目前疫苗數量尚屬充足；截至7月30日，滿6個月至4歲幼兒第1劑莫德納疫苗已接種8.9萬人，戶籍人口接種率為11.4％，社區涵蓋率為39.3％。

此外，5至11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.9％，第2劑疫苗戶籍人口接種率為43.2％，其中莫德納第1劑疫苗已接種約28.5萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約17.9萬人次，輝瑞第1劑疫苗已接種約80.4萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約44萬人次；而12至17歲青少年第3劑施打約68.2萬人次，戶籍人口接種率達57.4％，社區涵蓋率達75.8％；75歲以上長者第1劑為80.7％，第2劑為76.4％，第3劑為65.9％ ；65至74歲長者第1劑為89.8％，第2劑為87.2％，第3劑為79.2％，其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.4％，若以符合接種間隔者計算則已達96.3％，第4劑接種率則為30％。