LUXGEN逆勢操作，與蝦皮購物聯手推出數位化多元購車管道，於蝦皮商城開設LUXGEN品牌旗艦館，成為全台唯一汽車品牌商城，全車系皆可以下訂，只要在蝦皮商城購買1萬元的「限定萬元購車禮包」後，3日內會有專業的銷售顧問連繫，可以選擇到府簽約或VIP封館簽約，不出門就能買LUXGEN好車。

納智捷表示，搭配LUXGEN品牌旗艦館開館活動，特別祭出URX「5+1全景樂活版」蝦皮購物限定優惠價87.8萬元，比建議售價96.8萬元現省9萬元，等於直接打9折。URX「5+1全景樂活版」擁有202hp最大馬力、30.6kgm最大扭力，並搭載消費者喜愛的「全景天窗」與獨有的「多功能斜坡板」，讓車主及家人朋友們同時享受陽光從全景天窗灑落及寬廣舒適的車室大空間。

此外，URX「5+1全景樂活版」擁有時尚的Two-Tone雙彩車色，塑造出更為高質感的外觀面貌；後艙擁有同價位最佳的靈活空間表現，整體兼具操控、娛樂與行李置物優勢，更是同級休旅車CP值最高。此外，搭載5A智慧安全駕駛科技，包含：ADAS先進駕駛輔助系統，時時掌握車輛四周的情況；ARD擴增實境抬頭顯示器，開車時不再需要低頭，提升操作便利性及駕駛專注度；APA自動停車輔助系統，新手駕駛也不用擔心，讓停車一次到位；AR VIEW+行車環景影像系統，將車體周遭影像呈現於12吋螢幕上，輕鬆掌握行車安全；AI自然語音秘書，無論透過方向盤或是語音直接喚醒，即時啟動及調整各項功能，提供安全又便利的行車體驗。