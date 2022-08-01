新北市長選舉，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營連日猛打新北市姐妹市太少議題，林佳龍今再指出，新北市升格12年來，國際化相對其他直轄市較低，姐妹市、友好城市當然是以縣市為單位，若要這樣算，很多縣市包括台中市幾個鄉鎮市區，早就超過上百個，新北市既然已經升格，要侯不要 「只會說過去」。

林陣營近日猛打新北市姐妹市、友好城市數字在新北市長侯友宜上任後，只新增2座，但市府反擊新北結交49個姐妹市以及友好城市，各區也有城市交流，新北市長侯友宜昨也在臉書貼文到新加坡代表葉偉傑官邸作客照，頗有反擊意味。

林佳龍今表示，締結姊妹城市、友好城市是一座城市國際化很具體指標，他也在台中舉辦過花博、國際運動城市，希望打造新北成為盛會城市，讓很多競賽、節慶與會議展覽都能在新北舉辦，新北幅員這麼大，首都圈1000萬人沒理由什麼活動都在台北辦，希望由新北領航首都圈。

對於侯會見駐台使節，林佳龍說，跟駐台使節見面是他生活日常，國際化不止只見駐台使節，像他提出青年國際大使、交換學生、與台日休業旅行接待等，都必須要有軟硬體設備服務，新北有很大進步空間。

對於市府回應，林佳龍說，新北市府感覺回應的聲音很大，始終沒正面回答問題，新北市升格直轄市，當然姐妹市、友好城市都是以新北為單位，不要「只會說過去」。

對於新北市府指林沒做功課，相關城市交流都在進行，林佳龍直呼「成果在哪裡」，林佳龍強調，議題攻防都是有所本，新北很多數字在六都裡頭常常是落後的，社會福利人均預算六都最低，新北市民享受福利、公共運輸服務都矮人一等，另外新北在防疫，確診率、死亡率都是吊車尾，他們都會一一提出檢驗，新北最大的問題是領導城市的人沒有誠實面對新北的挑戰。