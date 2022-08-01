高雄市中正國小棒球隊代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市中正國小棒球隊代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽。高雄小將7月31日以18比0的佳績擊敗拉雷多隊，拉雷多隊敗部復活後又與中正國小對上。中正小將在一局下就火力不斷，單局就攻下11分，於四局上因為贏超過15分而提前結束比賽，終場就以15比0再度擊敗拉雷多隊，晉級明天的冠軍戰。

此次戰役高雄後攻，姜晉錫率先就擊出安打上壘後，靠著李政隆的犧牲打將他送上三壘，之後祖港擊出一壘打，再將姜晉錫送回本壘，得到此役的第1分。之後高雄小將再攻占滿壘，溫梓廷適時的一支安打，將壘上2名打者送回本壘，再得2分。

中正國小在一局下，就因滿場的超強安打火力，以及對手的自身失誤，中正國小一直處在滿壘清況下，之後再輪回姜晉錫上場，轟出二壘安打，再為高雄得到2分。地主拉雷多隊完全無法封鎖高雄小將的火力，2人出局後，高雄仍是炮火猛烈，尤以姜晉堯再一支2分安打，一局下結束，高雄就拿下了11分。

二局下，蘇子進再度帶動打擊火力，一支安打攻下2分，三局下再攻1分，比數15比0。四局上地主隊進攻，仍然無功而返，因此，終場就以15比0的佳績，再度輾壓拉雷多隊，晉級明天的冠軍戰。

領隊中正國小校長吳軒銘校長説，高雄市隊第1戰時由於還沒有適應時差、作息，以及無法即時練習調整，實力並沒有完全發揮；經過第2戰後狀況完全適應，今天第3戰發揮正常，才能大幅領先對手，相信明天的冠軍戰能打出好成績。